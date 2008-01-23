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    Deloitte: «МЮ» – первый по доходам 2-й сезон подряд, «Реал» – 2-е место, «Барселона» – 3-я

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    Компания Deloitte составила рейтинг европейских клубов по доходам в сезоне-2016/17.

    «Манчестер Юнайтед» сохранил первое место, заработав 676 миллионов евро. «Реал» занял вторую строчку, отстав от английского клуба лишь на 1,7 млн.

    На третьей позиции расположилась «Барселона», чей доход в прошлом сезоне составил 648 млн.

    Deloitte Money League Top 20

    1. «МЮ» – 676,3

    2. «Реал» – 674,6

    3. «Барселона» – 648,3

    4. «Бавария» – 587,8

    5. «Ман Сити» – 527,7

    6. «Арсенал» – 487,6

    7. «ПСЖ» – 486,2

    8. «Челси» – 428

    9. «Ливерпуль» – 424,2

    10. «Ювентус» – 405,7

    11. «Тоттенхэм» – 355,6

    12. «Боруссия» Д – 332,6

    13. «Атлетико» – 272,5

    14. «Лестер» – 271,1

    15. «Интер» – 262,1

    16. «Шальке» – 230,2

    17. «Вест Хэм» – 213,3

    18. «Саутгемптон» – 212,1

    19. «Наполи» – 200,7

    20. «Эвертон» – 199,2

    Таким образом, в топ-20 попали 10 английских клубов.

    По сравнению с сезоном-2015/16 суммарный доход топ-20 клубов вырос на 7,9 миллиарда евро (6%).

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