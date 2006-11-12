Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Наиль Измайлов о Каррере: «Тренер не может отстранить за лайки, пойти против правил»

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера Матч ТВ Наиль Измайлов Футбол

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов высказался о конфликте экс-тренера Массимо Карреры с футболистами Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко.

    Оба игрока по ходу нынешнего сезона были переведены в дубль решением итальянца за лайки под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес тренера.

    «Не совсем верная информация, что клуб его не поддерживал. Футбольный клуб – это большая структура, где все регламентируется правилами.

    Главный тренер – это большой менеджер, который не может пойти против правил. Он не может отстранить за лайки.

    В таких ситуациях мы поддерживали Массимо Карреру. Я не могу говорить про конфликты двух игроков.

    У меня нет ощущения, что в «Спартаке» есть лжецы. Их в команде нет», – сказал Измайлов.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться