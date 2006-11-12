Наиль Измайлов о Каррере: «Тренер не может отстранить за лайки, пойти против правил»

Вице-президент Наиль Измайлов высказался о конфликте экс-тренера Массимо Карреры с футболистами и Андреем Ещенко.

Оба игрока по ходу нынешнего сезона были переведены в дубль решением итальянца за лайки под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес тренера.

«Не совсем верная информация, что клуб его не поддерживал. Футбольный клуб – это большая структура, где все регламентируется правилами.

Главный тренер – это большой менеджер, который не может пойти против правил. Он не может отстранить за лайки.

В таких ситуациях мы поддерживали . Я не могу говорить про конфликты двух игроков.

У меня нет ощущения, что в «Спартаке» есть лжецы. Их в команде нет», – сказал Измайлов.