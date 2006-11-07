Мбаппе требовал у «ПСЖ» 55 млн евро за 5 лет, частный самолет и компенсацию в случае санкций за нарушение правил ФФП

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог стать игроком .

Летом 2017 года мадридский клуб предлагал «Монако» за француза 214 миллионов евро, но игрок в итоге выбрал , сообщает Mediapart со ссылкой на информацию Football Leaks.

Мбаппе был в итоге арендован парижанами на год с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.

Сообщается, что Мбаппе требовал у «ПСЖ» 55 миллионов евро за 5 лет, полеты на частном самолете, а также статус самого высокооплачиваемого игрока клуба в случае, если он выиграет «Золотой мяч».

Кроме того, Мбаппе просил у «ПСЖ» компенсацию на случай, если клуб будет исключен из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Требования по зарплате были выполнены, остальные пункты – частично.