Мбаппе требовал у «ПСЖ» 55 млн евро за 5 лет, частный самолет и компенсацию в случае санкций за нарушение правил ФФП

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог стать игроком «Реала».
Летом 2017 года мадридский клуб предлагал «Монако» за француза 214 миллионов евро, но игрок в итоге выбрал «ПСЖ», сообщает Mediapart со ссылкой на информацию Football Leaks.
Мбаппе был в итоге арендован парижанами на год с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.
Сообщается, что Мбаппе требовал у «ПСЖ» 55 миллионов евро за 5 лет, полеты на частном самолете, а также статус самого высокооплачиваемого игрока клуба в случае, если он выиграет «Золотой мяч».
Кроме того, Мбаппе просил у «ПСЖ» компенсацию на случай, если клуб будет исключен из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Требования по зарплате были выполнены, остальные пункты – частично.