Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мбаппе требовал у «ПСЖ» 55 млн евро за 5 лет, частный самолет и компенсацию в случае санкций за нарушение правил ФФП

    Теги ПСЖ Монако Реал Мадрид УЕФА возможные трансферы финансовый фэйр-плей Килиан Мбаппе Football Leaks Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог стать игроком «Реала».

    Летом 2017 года мадридский клуб предлагал «Монако» за француза 214 миллионов евро, но игрок в итоге выбрал «ПСЖ», сообщает Mediapart со ссылкой на информацию Football Leaks.

    Мбаппе был в итоге арендован парижанами на год с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.

    Сообщается, что Мбаппе требовал у «ПСЖ» 55 миллионов евро за 5 лет, полеты на частном самолете, а также статус самого высокооплачиваемого игрока клуба в случае, если он выиграет «Золотой мяч».

    Кроме того, Мбаппе просил у «ПСЖ» компенсацию на случай, если клуб будет исключен из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.

    Требования по зарплате были выполнены, остальные пункты – частично.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться