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    Фанаты «Спартака» оскорбляли Федуна и Рианчо по ходу матча с «Рейнджерс»

    Теги Спартак Леонид Федун Рейнджерс премьер-лига Россия Лига Европы болельщики Рауль Рианчо Массимо Каррера Р-Спорт Футбол

    Болельщики «Спартака» выразили недовольство работой исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо и владельца клуба Леонида Федуна по ходу матча Лиги Европы с «Рейнджерс» (4:3).

    По ходу игры фанаты красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес Рианчо и Федуна.

    Болельщики в очередной раз выразили поддержку бывшему главному тренеру Массимо Каррере и призвали руководство уйти в отставку. Также они остались недовольны тем, что полузащитник Денис Глушаков получил капитанскую повязку после выхода на замену.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Рейнджерс».

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