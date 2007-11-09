Фанаты «Спартака» оскорбляли Федуна и Рианчо по ходу матча с «Рейнджерс»

Болельщики «Спартака» выразили недовольство работой исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо и владельца клуба Леонида Федуна по ходу матча Лиги Европы с «Рейнджерс» (4:3).
По ходу игры фанаты красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес Рианчо и Федуна.
Болельщики в очередной раз выразили поддержку бывшему главному тренеру Массимо Каррере и призвали руководство уйти в отставку. Также они остались недовольны тем, что полузащитник Денис Глушаков получил капитанскую повязку после выхода на замену.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Рейнджерс».