Фанаты «Спартака» оскорбляли Федуна и Рианчо по ходу матча с «Рейнджерс»

Болельщики «Спартака» выразили недовольство работой исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо и владельца клуба Леонида Федуна по ходу матча с «Рейнджерс» (4:3).

По ходу игры фанаты красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес Рианчо и Федуна.

Болельщики в очередной раз выразили поддержку бывшему главному тренеру и призвали руководство уйти в отставку. Также они остались недовольны тем, что полузащитник Денис Глушаков получил капитанскую повязку после выхода на замену.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Спартак» – .