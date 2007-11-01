РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта Мамаева после его выхода на свободу

Председатель Палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов рассказал о ситуации с расторжением контракта Павла Мамаева с «Краснодаром».

– Время рассмотрения обращения «Краснодара» не определено. И я думаю, что до того момента, пока он не имеет возможности принять участие в заседании, мы не сможем рассмотреть это дело, потому что наша задача – обеспечить каждой стороне возможность присутствовать на рассмотрении лично. Считаю, что не правильно рассматривать спор пока у ответчика нет возможности принимать в нем участие. Скорее всего, мы будем ждать 8 декабря – той даты, когда должна закончиться его мера пресечения.

Для того, чтобы каждая сторона имела возможность полноценно изложить свою позицию, она должна лично присутствовать на заседании. В данном случае мы считаем справедливым дождаться, когда ответчик сможет присутствовать на заседании лично.

– От «Зенита» обращения расторгнуть контракт Кокорина не поступало?

– Нет, – сказал Березов.