Джанни Инфантино: «Знал, что столкнусь с сопротивлением тех, кто больше не может бесстыдно получать прибыль»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал обвинения со стороны прессы в незаконных действиях на посту генерального секретаря УЕФА.

«Чтобы сделать что-то лучше, всегда сложно меняться, двигаться вперед и объединять людей. С учетом наших решительных реформ в ФИФА мне всегда было очевидно, что я столкнусь с сильным сопротивлением. Особенно со стороны тех, кто больше не может бесстыдно получать прибыль от системы, частью которой они были. Вот почему я был избран и сосредоточен сейчас только на одном – на улучшении и развитии футбола во всем мире.

И сегодня я больше чем когда-либо предан делу и полон решимости и дальше выполнять эту задачу», – сказал Инфантино.

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