Эрнесто Вальверде: «Класико существовало и до Месси с Криштиану. Летели свиные головы, всегда было напряжение»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча против .

«К таким играм готовятся со многих сторон, в том числе и психологически. Мы проводим два домашних матча, и этот – кульминация игровой недели.

Ключ к победе будет в игре, не только в динамике. В конце концов, мы знаем, что из себя представляет Мадрид. Чем глубже рана, тем опаснее соперник. Надеюсь, завтра будет лучший «Реал».

Я уже решил, кто сыграет, но не скажу. Рафинья провел отличный матч с , но это другая игра. У меня нет привычки заранее раскрывать состав, думаю, и у тренера «Реала» та же позиция.

Не хотим ли мы добить «Реал»? Мы особо об этом не думаем. Вокруг этого много разговоров, учитывая обстоятельства, но мы концентрируемся на нашем сопернике, великолепной команде. Мы не думаем о проблемах друг друга.

Мы всего на четыре очка опережаем «Реал», это не такая уж и большая разница. Кризисные ситуации в таких командах, как «Реал», долго копятся, но потом игроки все решают на поле.

Нам нужно будет найти свою игру. Это главное. С Месси или без Месси. В прошлом сезоне это принесло нам чемпионство. Мы все вместе и будем сильнее от этого.

В этом сезоне были моменты, когда Мадрид показывал шикарную командную игру при владении и атаке. У них есть достаточно сил, чтобы обойтись без такого важного игрока, как Криштиану. Это же касается нас и Месси.

«Реал» создает голевые моменты. Вы видели матч с . Там было моментов 10. Это показывает, насколько высок их уровень игры в атаке. Это наводит меня на мысли, что нас ждет завтра.

Криштиану – это уже история. Что касается Месси, мы перевернули страницу. Нам нужно сделать шаг вперед еще больший, чем в матче с «Интером». Необычно готовиться к класико без него, но мы подстроились.

Нет, класико без Криштиану и Месси не стало менее важным. Оно существовало и до них. Всегда было напряжение, летели свиные головы...» – сказал Вальверде.