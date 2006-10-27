Пеп Гвардиола: «Реал» – топ-клуб и без Роналду. Но Криштиану незаменим: 50-60 голов и ассисты в важные моменты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отметил, что «Реал» не перестал быть топ-клубом без форварда , который летом ушел в «Ювентус».

«Реал» начал хорошо, сейчас у них спад, но все еще впереди. Тот факт, что Месси и Роналду в течение 10 лет вместе играли в , способствовал росту испанского футбола.

Класико – особенное дерби, не вижу в нем фаворита.

– топ-клуб и без Роналду. Но Криштиану незаменим: 50-60 голов и ассисты в важные моменты», – сказал Гвардиола в интервью Univision Deportes.