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    Пеп Гвардиола: «Реал» – топ-клуб и без Роналду. Но Криштиану незаменим: 50-60 голов и ассисты в важные моменты»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отметил, что «Реал» не перестал быть топ-клубом без форварда Криштиану Роналду, который летом ушел в «Ювентус».

    «Реал» начал хорошо, сейчас у них спад, но все еще впереди. Тот факт, что Месси и Роналду в течение 10 лет вместе играли в Ла Лиге, способствовал росту испанского футбола.

    Класико – особенное дерби, не вижу в нем фаворита.

    «Реал» – топ-клуб и без Роналду. Но Криштиану незаменим: 50-60 голов и ассисты в важные моменты», – сказал Гвардиола в интервью Univision Deportes.

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