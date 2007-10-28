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    У «Реала» 4 поражения подряд на выезде. Такого не было с 2002 года – со времен Дель Боске

    Теги Реал Мадрид Ла Лига Висенте Дель Боске Хулен Лопетеги Футбол

    «Реал» под руководством тренера Хулена Лопетеги потерпел 4 подряд поражения в гостях.

    Команда последовательно проиграла «Севилье» (0:3), «Алавесу» (0:1) и «Барселоне» (1:5) в матчах примеры, а также уступила ЦСКА (0:1) в Москве в рамках Лиги чемпионов.

    «Реал» потерпел 4 подряд поражения в гостях впервые с января-февраля 2002 года. Тогда «бланкос» под руководством тренера Висенте Дель Боске проиграли в примере «Эспаньолу» (1:2), «Вальядолиду» (1:2) и «Атлетику» (1:2), а также уступили баскскому клубу в первом матче полуфинала Кубка Испании (1:2).

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