Хулен Лопетеги: «Сейчас октябрь. Уверен, что в конце сезона «Реал» будет праздновать»

Главный тренер Хулен Лопетеги поделился мнением о поражении от «Барселоны» (1:5).

«Это жестокое поражение, более того, случившееся в гостях у «Барселоны». У меня сложилось такое впечатление, что у нас был шанс перевернуть игру. Во втором тайме мы были намного лучше, у нас был шанс вернуться в игру, но гол Суареса, сделавший счет 3:1, развеял наши иллюзии. Результат не отражает игры, но с этим нужно смириться.

Я расстроен. Такое же настроение и в раздевалке. Это жестокое поражение. Но у нас есть силы, сейчас всего лишь октябрь. Все можно исправить за оставшееся до конца сезона время. Я абсолютно уверен в команде. У меня есть силы продолжить работу до конца сезона, команде нужно прожить этот сезон. Я не принимаю решение о своем будущем. Я руковожу командой.

Я не критиковал своих игроков до сих пор, не буду и сейчас. Не ждите от меня этого. Я хочу только лишь улучшить их психологический настрой. В какие-то моменты мы превосходили соперника, но если ты не проявляешь свою силу, это бьет по морали и игре.

Я не жалею ни об одном решении по составу. Нас всех это коснулось, но я бы хотел дождаться апреля или мая, прежде чем делать выводы. У команды есть будущее в этом сезоне. За три недели мы прошли через многое... Странный матч. была очень сильна.

Команда здорово смотрелась до третьего гола. Мы были близки к тому, чтобы вернуться в игру. Но третий гол закончил игру. До этого момента мы были в порядке.

В спорте ответственность всегда падает на тренера. Но проигрываем и побеждаем мы все вместе. Мы в октябре, я уверен, что в конце сезона «Реал» будет праздновать. Нам нужно собраться, потому что никто извне не поможет», – сказал Лопетеги.