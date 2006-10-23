El Pais: «Реал» контактирует с Моуринью

рассматривает вариант с возвращением Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

По информации издания El Pais, «Реал» контактирует с португальцем по поводу возможного возвращения. В частности, это делает вице-президент Хосе Анхель Санчес, второй человек в Мадриде после .

Моуринью же столкнулся с тяжелой ситуацией в и находится на грани увольнения. Он не хочет уходить в отставку, поскольку потеряет около 30 миллионов.

Португалец в случае расторжения контракта со стороны «Ман Юнайтед» получит около 60 миллионов евро (оставшаяся зарплата за срок действия контракта), а в том случае, если сам инициирует расторжение – всего около 30 миллионов.

Представители «Реала» обсуждают с ним способы ухода из «МЮ». Руководство предлагает Моуринью контракт до 2021 года с зарплатой 10-12 миллионов евро после уплаты налогов.

Моуринью и Антонио Конте – основные претенденты на пост тренера «Реала», оба варианта нравятся Флорентино Пересу, но могут вызвать протест у игроков. Так, летом капитан «Реала» выступил за назначение Хулена Лопетеги и против Конте.

Впрочем, руководство винит в неудачной серии именно футболистов и не планирует в этот раз считаться с их позицией. Временным решением может стать возглавляющий «Кастилью» .

Его кандидатура обсуждается на тот случай, если не удастся договориться с новым тренером до увольнения Лопетеги.

Сам Моуринью, впрочем, опроверг информацию об интересе «Реала» на пресс-конференции.