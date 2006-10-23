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    El Pais: «Реал» контактирует с Моуринью

    Теги Сантьяго Солари Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Антонио Конте Флорентино Перес Хулен Лопетеги Футбол

    «Реал» рассматривает вариант с возвращением Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

    По информации издания El Pais, «Реал» контактирует с португальцем по поводу возможного возвращения. В частности, это делает вице-президент Хосе Анхель Санчес, второй человек в Мадриде после Флорентино Переса.

    Моуринью же столкнулся с тяжелой ситуацией в «Манчестер Юнайтед» и находится на грани увольнения. Он не хочет уходить в отставку, поскольку потеряет около 30 миллионов. 

    Португалец в случае расторжения контракта со стороны «Ман Юнайтед» получит около 60 миллионов евро (оставшаяся зарплата за срок действия контракта), а в том случае, если сам инициирует расторжение – всего около 30 миллионов.

    Представители «Реала» обсуждают с ним способы  ухода из «МЮ». Руководство предлагает Моуринью контракт до 2021 года с зарплатой 10-12 миллионов евро после уплаты налогов. 

    Моуринью и Антонио Конте – основные претенденты на пост тренера «Реала», оба варианта нравятся Флорентино Пересу, но могут вызвать протест у игроков. Так, летом капитан «Реала» Серхио Рамос выступил за назначение Хулена Лопетеги и против Конте.

    Впрочем, руководство винит в неудачной серии именно футболистов и не планирует в этот раз считаться с их позицией. Временным решением может стать возглавляющий «Кастилью» Сантьяго Солари.

    Его кандидатура обсуждается на тот случай, если не удастся договориться с новым тренером до увольнения Лопетеги.

    Сам Моуринью, впрочем, опроверг информацию об интересе «Реала» на пресс-конференции.

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