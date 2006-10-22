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    Моуринью про «Реал»: «Мое будущее в «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что хочет продолжать работу в английском клубе.

    Ранее сообщалось, что руководство «Реала» может вновь пригласить на пост главного тренера Моуринью после отставки  Хулена Лопетеги. Португальский специалист возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. 

    «Мое будущее здесь. У меня есть контракт, и до последнего дня моего соглашения я буду думать только о «Манчестер Юнайтед».

    Я бы хотел продолжить работу в клубе и после того, как закончится текущий контракт», – сказал Моуринью. 

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