Моуринью про «Реал»: «Мое будущее в «МЮ»

Главный тренер Жозе Моуринью заявил, что хочет продолжать работу в английском клубе.

Ранее сообщалось, что руководство может вновь пригласить на пост главного тренера Моуринью после отставки . Португальский специалист возглавлял с 2010 по 2013 год.

«Мое будущее здесь. У меня есть контракт, и до последнего дня моего соглашения я буду думать только о .

Я бы хотел продолжить работу в клубе и после того, как закончится текущий контракт», – сказал Моуринью.