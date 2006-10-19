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    Неймар хочет взыскать с «Барселоны» бонус 26 млн евро. Клуб требует в качестве компенсации 75 млн

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига бизнес Неймар Неймар да Силва Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет добиться от «Барселоны» выплаты бонуса в размере 26 миллионов евро.

    Бонус в размере 40 миллионов евро полагался ему спустя год после продления контракта в 2016 году. 14 миллионов он получил, еще 26 должны были прийти позже.

    Сообщалось, что отец Неймара специально затянул переговоры с «ПСЖ» летом 2017-го, чтобы получить вторую часть бонуса.

    Бразилец обратился в суд и требует взыскать с «Барселоны» эту сумму плюс 2,6 миллиона в качестве компенсации.

    В то время как «Барса» хочет взыскать с игрока 75 миллионов евро. Эта сумма составлена из подписного бонуса и 9 миллионов евро штрафа.

    ФИФА отказалась изучать это дело, оно было передано в арбитраж.

    Напомним, на днях сообщалось, что Неймар хочет вернуться в каталонский клуб.

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