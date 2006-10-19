Неймар хочет взыскать с «Барселоны» бонус 26 млн евро. Клуб требует в качестве компенсации 75 млн

Нападающий «ПСЖ» хочет добиться от «Барселоны» выплаты бонуса в размере 26 миллионов евро.

Бонус в размере 40 миллионов евро полагался ему спустя год после продления контракта в 2016 году. 14 миллионов он получил, еще 26 должны были прийти позже.

Сообщалось, что отец Неймара специально затянул переговоры с летом 2017-го, чтобы получить вторую часть бонуса.

Бразилец обратился в суд и требует взыскать с «Барселоны» эту сумму плюс 2,6 миллиона в качестве компенсации.

В то время как «Барса» хочет взыскать с игрока 75 миллионов евро. Эта сумма составлена из подписного бонуса и 9 миллионов евро штрафа.

ФИФА отказалась изучать это дело, оно было передано в арбитраж.

Напомним, на днях сообщалось, что хочет вернуться в каталонский клуб.