Неймар хочет взыскать с «Барселоны» бонус 26 млн евро. Клуб требует в качестве компенсации 75 млн

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет добиться от «Барселоны» выплаты бонуса в размере 26 миллионов евро.
Бонус в размере 40 миллионов евро полагался ему спустя год после продления контракта в 2016 году. 14 миллионов он получил, еще 26 должны были прийти позже.
Сообщалось, что отец Неймара специально затянул переговоры с «ПСЖ» летом 2017-го, чтобы получить вторую часть бонуса.
Бразилец обратился в суд и требует взыскать с «Барселоны» эту сумму плюс 2,6 миллиона в качестве компенсации.
В то время как «Барса» хочет взыскать с игрока 75 миллионов евро. Эта сумма составлена из подписного бонуса и 9 миллионов евро штрафа.
ФИФА отказалась изучать это дело, оно было передано в арбитраж.
Напомним, на днях сообщалось, что Неймар хочет вернуться в каталонский клуб.