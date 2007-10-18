Лидеры «Барселоны» открыты к возвращению Неймара

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу обсуждал с игроками команды возможность возвращения форварда .

Бартомеу хотел услышать мнение лидеров о том, как раздевалка встретит бразильца, который летом 2017 года перешел в «ПСЖ», сообщает RAC 1.

По информации El Mundo Deportivo, футболисты сине-гранатовых готовы принять 26-летнего форварда в коллективе. Лидеры «Барсы» продолжают поддерживать с ним близкие отношения.

SER утверждает, что у Неймара есть договоренность с «ПСЖ», что летом 2020 года он может уйти за 200 миллионов евро. Год назад парижане заплатили за игрока 220 миллионов.

Ранее появилась информация, что Неймар хочет вернуться в «Барселону» и жалеет о своем решении перебраться во Францию.