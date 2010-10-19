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    Мать Кокорина готова внести за него залог 10 млн рублей

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Светлана Кокорина Кокорин и Мамаев Футбол

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин может выйти из СИЗО под залог.

    10 миллионов рублей за него готова внести его мать Светлана Кокорина.

    «Я, Кокорина Светлана Федоровна, выражаю желание и готовность внести залог в размере 10 миллионов рублей. Понятны обязательства, разъяснены последствия в случае нарушения», – говорится в заявлении. Предоставлена справка от банка ВТБ.

    Напомним, что ранее в суд поступили положительные характеристики Кокорина от «Зенита», Сергея Семака, игроков команды и по месту жительства.

    Вчера Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

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