Адвокат Мамаева: «Пак подтвердил, что Павел не причастен к его избиению»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника Павла Мамаева, опроверг информацию о том, что чиновник Денис Пак отказывается от примирения с его клиентом.

– Удивили слова вашего коллеги Геннадия Удуняна, который заявил, у Пака к Мамаеву такие же претензии, как и ?

– Насколько я знаю, у Пака другие представители. Я накануне уже объяснял нашу позицию. Потерпевший также подтвердил нашу позицию, что мы к этому инциденту не причастны. Подтвердила это и адвокат Пака Наталья Шатихина.

– По вашим данным, Удунян не имеет отношения к делу?

– Точно не знаю. Но я ссылаюсь на Наталью Шатихину, которая и дает комментарии со стороны Пака. Допускаю, что у него несколько представителей. Могу сказать, что Удуняна вчера на следственных действиях не было, были три других представителя Пака.

– То есть вы своими ушами слышали от Пака, что он претензий к Мамаеву не имеет?

– Процессуально это звучало немного по-другому, но смысл такой. Речь шла о том, что Павел участия в избиении не принимал и каких-либо оскорблений в его адрес Пак не помнит. Позднее официальный представитель Пака озвучил его позицию, что претензий он не имеет.

В связи с чем мы позавчера заявили ходатайство, чтобы уголовное преследование по факту хулиганства прекратили в связи с непричастностью. Теперь у следствия есть трое суток. Надеюсь, что завтра оно примет законное решение по этому ходатайству и поддержит нашу позицию.

– Как думаете, есть ли люди, которым выгодно делать вбросы информации со ссылкой на слова Удуняна?

– Вы сами видите, что ситуация повлекла необоснованную и скоротечную квалификацию без каких-либо проверочных действий. Это вызвало большой общественный резонанс. И мнения, как вы помните, вначале были достаточно однополярными: виноваты, должны быть наказаны. И, к сожалению, публичное мнение, что нужно всех линчевать, обостряет ситуацию. Такое положение дел неудобно и для следствия, и для судебных органов. Потому что при принятии решений общественное мнение оказывает воздействие.

– То есть это кому-то выгодно?

– Тут можно гадать и догадываться. У меня есть свое мнение на это счет.

– Но вы допускаете, что кто-то разыгрывает свою карту?

– Безусловно. Кто-то использует данную ситуацию. Возможно, для каких-то личных интересов. К сожалению, это отражается на судьбе фигурантов. Ребята фактически первый раз в жизни оступились, и они хотят, чтобы наказание было справедливым.

Остается дождаться окончательного решения. В любом случае дело публичное. И следствие, и защита, и, возможно, суд, если потребуется – все выскажут свое мнение. И все узнают нюансы дела и поймут, почему принято то или иное решение. Здесь не может быть незаконного решения. Это не первое публичное дело, их таких много, и все они рано или поздно заканчиваются принятием законного решения, – сказал Бушманов.

Ранее телеграм-канал Mash привел слова адвоката Пака Геннадия Удуняна, который заявил, что у Пака остаются претензии к Мамаеву.

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