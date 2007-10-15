Адвокат Мамаева об условиях в СИЗО: «Они вполне сносные. Неудобств Павел не испытывает»

Адвокат полузащитника Павла Мамаева Игорь Бушманов, рассказал о состоянии игрока после встречи с ним в СИЗО «Бутырка».

Хавбек по решению Тверского районного суда заключен под стражу до 8 декабря.

– Сейчас Павел в ровном, нормальном состоянии. Он готов активно защищать себя, надеется на благоприятный результат, который позволит ему в дальнейшем продолжить свою профессиональную спортивную деятельность и воссоединиться с семьей.

– Удалось ли поладить с сокамерниками? Не было ли конфликтов?

– Какие могут быть конфликтные ситуации у тех, кто находится в одинаковых условиях? Они вполне сносные для такого учреждения. Каких-либо неудобств Мамаев не испытывает, – сказал Бушманов.

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