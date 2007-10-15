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    Адвокат Мамаева об условиях в СИЗО: «Они вполне сносные. Неудобств Павел не испытывает»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов, рассказал о состоянии игрока после встречи с ним в СИЗО «Бутырка».

    Хавбек по решению Тверского районного суда заключен под стражу до 8 декабря.

    – Сейчас Павел в ровном, нормальном состоянии. Он готов активно защищать себя, надеется на благоприятный результат, который позволит ему в дальнейшем продолжить свою профессиональную спортивную деятельность и воссоединиться с семьей.

    – Удалось ли поладить с сокамерниками? Не было ли конфликтов?

    – Какие могут быть конфликтные ситуации у тех, кто находится в одинаковых условиях? Они вполне сносные для такого учреждения. Каких-либо неудобств Мамаев не испытывает, – сказал Бушманов. 

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