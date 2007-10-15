Адвокат просит суд разрешить Мамаеву тренироваться с «Краснодаром». Штраф за пропуск тренировок превышает годовой оклад

Адвокат хавбека Павла Мамаева Игорь Бушманов попросил Мосгорсуд освободить его из-под стражи и разрешить ездить на тренировки «Краснодара».

Сейчас Мамаев вместе с заключены под стражу до 8 октября по делу о хулиганстве.

«В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в «Краснодаре», а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре», – сказал Бушманов.

Он пояснил, что контракт Мамаева с клубом предусматривает за пропуск тренировок штраф, превышающий его годовую зарплату. К тому же у футболиста есть жена и двое детей, отметил адвокат.

Сразу после инцидента с избиением людей «Краснодар» направил в РФС просьбу о расторжении контракта с Мамаевым.

Адвокат Мамаева просит прекратить дело о хулиганстве, предусматривающее до 7 лет тюрьмы

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