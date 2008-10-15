Адвокат Кокорина обжаловал заключение под стражу. Слушание пройдет 19 октября

Адвокат нападающего Александра Кокорина Олег Попов обжаловал решение суда избрать взятие под стражу в качестве меры пресечения.

«Только что мы направили апелляцию в Тверской суд города Москвы на решение об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражу.

Во-первых, Александр Кокорин не предпринимал противоправных действий во время событий, произошедших на 2-й Брестской улице, напротив, он пытался разнять конфликтующие стороны и остановить конфликт.

Во-вторых, конфликт между Кокориным и Денисом Паком возник спонтанно на бытовой почве в результате словесной перепалки и не может быть квалифицирован согласно ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), а может квалифицироваться в соответствии со ст. 116 УК РФ («Побои»).

Важно отметить и факт примирения между сторонами прямо на месте возникновения конфликта, в кафе», – рассказал Попов.

Мосгорсуд вынесет решение по апелляции 19 октября.

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