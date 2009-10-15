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    Гендиректор «Крыльев»: «Не собираемся расторгать контракты с Тигиевым и Башкировым»

    Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия Виталий Шашков Евгений Башкиров Георгий Тигиев Спорт-Экспресс Футбол

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб не планирует расторгать контракты с защитником Георгием Тигиевым и хавбеком Евгением Башкировым.

    – Пока не получим результатов экспертиз, расследование проводить не будем. Но санкции к игрокам, конечно, применим в соответствии с российским законодательством и трудовыми договорами. Степень наказания? Это зависит от результатов экспертиз.

    - Может ли дойти дело до расторжения контрактов?

    – Тогда можно полстраны увольнять! Мы не собираемся устраивать охоту на ведьм. Каждый человек имеет право на ошибку. Можете мне поверить, что Башкиров сам себя уже наказал, и достаточно прилично. Он переживает сильно, Тигиев тоже. Конечно, проведем беседы с ними, – сказал Шашков.

    Контракт Башкирова с «Крыльями» заканчивается 30 июня 2019 года. Тигиев выступает за самарцев на правах аренды, права на него принадлежат «Спартаку».

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