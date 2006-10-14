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    Появилось видео задержания защитника «Крыльев» Тигиева сотрудниками ДПС. В моче игрока обнаружен амфетамин

    Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия видео Георгий Тигиев Футбол

    Защитник Георгий Тигиев, выступающий в «Крыльях Советов» на правах аренды из «Спартака», пытался повлиять на сотрудников ДПС во время задержания.

    Телеграм-канал Mash опубликовал видео задержания футболиста. Тигиев кому-то звонил и угрожал человеку, снимавшему видео, разбить телефон.

    Напомним, что полицейские заподозрили игрока в наркотическом опьянении, помимо алкогольного. Когда игрок сдал мочу на анализ на медосвидетельствовании, там обнаружился амфетамин.

    Защитник «Крыльев» Тигиев задержан ДПС. В его моче обнаружен амфетамин

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