Появилось видео задержания защитника «Крыльев» Тигиева сотрудниками ДПС. В моче игрока обнаружен амфетамин

Защитник Георгий Тигиев, выступающий в «Крыльях Советов» на правах аренды из , пытался повлиять на сотрудников ДПС во время задержания.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео задержания футболиста. Тигиев кому-то звонил и угрожал человеку, снимавшему видео, разбить телефон.

Напомним, что полицейские заподозрили игрока в наркотическом опьянении, помимо алкогольного. Когда игрок сдал мочу на анализ на медосвидетельствовании, там обнаружился амфетамин.

Защитник «Крыльев» Тигиев задержан ДПС. В его моче обнаружен амфетамин