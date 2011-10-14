Артем Дзюба: «Поле в Сочи очень тяжелое, много песка. Сначала казалось, что под водой бежишь»

Капитан сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе над Турцией (2:0) в матче Лиги наций.

– Внутри радость, потому что был очень тяжелый матч. Потрясающая атмосфера, хочу поздравить всю Россию с очень важной победой.

Очень тяжелое поле, из-за этого поначалу казалось, что как будто под водой бежишь… Во втором тайме стало полегче, забили. Денис снова палочка-выручалочка наша, выходит человек – в одно касание…

На каждом участке поля сражались, ни сантиметра не уступали. Понимали, что турки сильны индивидуально, но в защите есть проблемы. И во втором тайме особенно много выбегали.

– Есть ощущение, что после чемпионата мира изменилось отношение соперников к вам, стали ли держать плотнее?

– Есть такое. Сейчас с ребятами шутили: «Черышев, ты вбегаешь, тебя никто не держит, а меня – двое «душат». Как так-то? Тебя бы схватили, я бы один стоял».

Но пусть держат. Если меня двое держат, появляются зоны для моих партнеров. Не лукавлю: для меня не главное забивать. Главное, чтобы мы победили.

Приятно, что соперник разбирает нас, но не думаю, что я – главная ударная сила, у нас вся команда… Просто много моментов, где мы выходим через длинные или средние передачи. Я им сбрасываю, они влетают, в этом наша сила.

– Вы видели голубей на поле?

– В первом тайме нам всем было так плохо, что я даже не видел особо голубей. Пару раз они пытались перехватить мяч, но я фокусировался на своих задачах.

– Почему плохо было?

– Не знаю, может, график плотный, и поле очень тяжелое. Пришлось ждать, когда «второе дыхание» откроется.

Очень много песка, моментально «сели» ноги. Надо было перебороть этот момент, а во втором тайме стало легче играть.

График плотный, плюс в моей игре очень много борьбы и единоборств. С моим ростом и весом к этому нужно привыкать. В Европе ребята постоянно в таком графике играют, я ими восхищаюсь, – сказал Дзюба.

Поле в Сочи. Оказывается, оно помешало нам в матче с Хорватией