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    Артем Дзюба: «Поле в Сочи очень тяжелое, много песка. Сначала казалось, что под водой бежишь»

    Теги Артем Дзюба сборная Турции по футболу Сборная России по футболу Денис Черышев Олимпийский стадион Сочи Лига наций УЕФА Футбол

    Капитан сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе над Турцией (2:0) в матче Лиги наций.

    – Внутри радость, потому что был очень тяжелый матч. Потрясающая атмосфера, хочу поздравить всю Россию с очень важной победой.

    Очень тяжелое поле, из-за этого поначалу казалось, что как будто под водой бежишь… Во втором тайме стало полегче, забили. Денис снова палочка-выручалочка наша, выходит человек – в одно касание…

    На каждом участке поля сражались, ни сантиметра не уступали. Понимали, что турки сильны индивидуально, но в защите есть проблемы. И во втором тайме особенно много выбегали.

    – Есть ощущение, что после чемпионата мира изменилось отношение соперников к вам, стали ли держать плотнее?

    – Есть такое. Сейчас с ребятами шутили: «Черышев, ты вбегаешь, тебя никто не держит, а меня – двое «душат». Как так-то? Тебя бы схватили, я бы один стоял».

    Но пусть держат. Если меня двое держат, появляются зоны для моих партнеров. Не лукавлю: для меня не главное забивать. Главное, чтобы мы победили.

    Приятно, что соперник разбирает нас, но не думаю, что я – главная ударная сила, у нас вся команда… Просто много моментов, где мы выходим через длинные или средние передачи. Я им сбрасываю, они влетают, в этом наша сила.

    – Вы видели голубей на поле?

    – В первом тайме нам всем было так плохо, что я даже не видел особо голубей. Пару раз они пытались перехватить мяч, но я фокусировался на своих задачах.

    – Почему плохо было?

    – Не знаю, может, график плотный, и поле очень тяжелое. Пришлось ждать, когда «второе дыхание» откроется.

    Очень много песка, моментально «сели» ноги. Надо было перебороть этот момент, а во втором тайме стало легче играть.

    График плотный, плюс в моей игре очень много борьбы и единоборств. С моим ростом и весом к этому нужно привыкать. В Европе ребята постоянно в таком графике играют, я ими восхищаюсь, – сказал Дзюба.

    Поле в Сочи. Оказывается, оно помешало нам в матче с Хорватией

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