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    Гендиректор «Анжи»: «Пока не купили авиабилеты в Махачкалу на матч с ЦСКА. Нет финансов»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия РПЛ Анжи Олег Флегонтов кризис Спорт-Экспресс Футбол

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о том, что команда пока не нашла средств для приобретения авиабилетов на домашний матч премьер-лиги с ЦСКА, который состоится 19 октября.

    – Вы просили ЦСКА поменяться кругами и провести ближайший матч в Москве. Получили ответ?

    – Мы очень благодарны нашим коллегам из ЦСКА. Они дали добро на обмен кругами, вошли в наше положение. Затем мы обратились в лигу. РПЛ отказала, не найдя оснований для переноса.

    – Вон даже как…

    – Да. Игра состоится в Каспийске. У нас нет никакой обиды на РПЛ. Лига действует в соответствии с регламентом. Календарь – это святое.

    – Но ведь вы просили обменяться кругами, так как у клуба нет лишних денег на авиабилеты. Как доберетесь до Махачкалы?

    – Вот это пока вопрос… О чем ведь и весь разговор. Если честно, на момент нашего с вами разговора очень серьезная проблема с приобретением авиабилетов. Нет финансов…

    – Билеты еще не купили?

    – До сих пор не купили. Есть большие проблемы, сложности, – сказал Флегонтов.

    «Анжи» в настоящий момент базируется в Подмосковье.

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