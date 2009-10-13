Общественный наблюдатель о Кокорине и Мамаеве: «Блатными в СИЗО они не станут, никаких вип-камер не будет»

Ответственный секретарь общественно-наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал об условиях содержания Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка».

– Первое время – не более десяти дней – они будут находиться в карантинных камерах (камера с круглосуточным видеонаблюдением и горячим душем – прим. Sports.ru). Так всегда происходит при поступлении в СИЗО. Это стандартная процедура для всех граждан, чтобы провести медицинское обследование и общение с психологом.

Понятно ведь, что надо проверить здоровье. Психолог беседует, чтобы выявить психотип человека, чтобы затем он попал к сокамернику, который подходит ему по характеру – чтобы не возникало конфликтов в камере. Дальше человека со спокойной душой можно перевести в обычную камеру.

– Но они попадут не совсем в обычную, а в спецблок (камера на четверых с удобствами, но более сильной изоляцией от посторонних людей – Sports.ru).

– По резонансным делам граждан чаще всего туда переводят. Там особое внимание, есть видеонаблюдение.

– Для чего?

– Чтобы, не дай бог, с человеком ничего не случилось. У спецблока подобная специфика. Там большая изоляция, общение заключенных минимизируют. Но если поступит обращение в общественно-наблюдательную комиссию, мы на это обратим внимание и поможем.

– Говорят, что в СИЗО они станут блатными.

– Не станут. Дело резонансное, а все подозреваемые по таким делам находятся под особым контролем. У них не будет безлимита в камерах. 24 часа в сутки за ними наблюдают. А телевизоры и холодильники стоят в большинстве камер московских СИЗО, это не новость. Никаких вип-камер точно не будет. «Бутырка» не «Матросская тишина» – вот там были.

В СИЗО вообще тяжелее, чем в тюрьме. Оно приравнивается к строгому режиму. После приговора пойдет общий режим. Поэтому один день в СИЗО будет считаться за полтора дня в колонии. В СИЗО ограничено передвижение, а в тюрьме граждане могут работать. В СИЗО ты целый день в камере в четырех стенах, кроме часа прогулок, – рассказал Мельников.

«Никаких вип-камер точно не будет». Где и как сидят Кокорин и Мамаев

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада