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    Адвокат Мамаева: «Сейчас все решения – негативное последствие фона в СМИ»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал заключение под стражу до 8 декабря его доверителя и форварда «Зенита» Александра Кокорина, обвиняемых в нападении на двух человек в Москве.

    «Информационный фон вокруг Кокорина и Мамаева стал менее негативным? Вы же знаете, это наша русская традиция: сначала мы находим народных антигероев, затем от гнева к милости один шаг. В данном случае общество более подробно вникло в ситуацию и поняло, что каждый имеет право на некие ошибки.

    Другое дело, как эти самые ошибки человек имеет возможность осознать и исправить. Такие жизненные катаклизмы не должны ломать человека. И не надо отворачивать от него болельщиков и других членов общества. Не нужно пытаться из простого по большому счету инцидента делать сенсацию, которая будет негативно влиять на ход расследования.

    Все процессуальные решения, которые сейчас приняты, связанные с заключением под стражу, – это негативное последствие фона, распространенного через СМИ. А обсуждения в них наполовину не соответствуют действительности. Слухи и сплетни приводят к необходимости применения таких жестких и быстротечных решений», – сказал Бушманов.

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