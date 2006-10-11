Брат Кокорина задержан и помещен в изолятор

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве подтвердило информацию о трех подозреваемых соучастниках форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
В настоящий момент задержан и отправлен в изолятор временного содержания младший брат Кокорина Кирилл. С двумя другими соучастниками проводятся следственные действия, их допрашивают.
Вчера Кокорина и Мамаева задержали и поместили в изолятор временного содержания на Петровке, 38.
Ожидается, что сегодня они примут участие в очных ставках с пострадавшими, а завтра будет принято решение об их будущей мере пресечения.
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