Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Полиция установила соучастников драки с участием Кокорина и Мамаева и предложила им прибыть на допрос

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Следствие пригласило всех соучастников форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева прибыть в ГСУ ГУ МВД по Москве.

    Их личности установлены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ГУ МВД. Соучастникам лично и через родственников предложено в ближайшее время явиться для допроса.

    В том случае, если они не явятся, их доставят принудительно. Напомним, что в числе нападавших Кирилл Кокорин, 19-летний брат Александра Кокорина, отчисленный из вуза за неуспеваемость.

    Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

    Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео

    Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться