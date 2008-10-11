Полиция установила соучастников драки с участием Кокорина и Мамаева и предложила им прибыть на допрос

Следствие пригласило всех соучастников форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева прибыть в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Их личности установлены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ГУ МВД. Соучастникам лично и через родственников предложено в ближайшее время явиться для допроса.
В том случае, если они не явятся, их доставят принудительно. Напомним, что в числе нападавших Кирилл Кокорин, 19-летний брат Александра Кокорина, отчисленный из вуза за неуспеваемость.
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