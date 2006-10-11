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    «Челны» запретили Кокорину и Мамаеву посещать домашние игры команды и буфет на арене

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар ВХЛ Челны Кокорин и Мамаев Хоккей

    ХК «Челны», выступающий в первенстве ВХЛ, высказался по поводу задержания форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Обоих футболистов, которые стали подозреваемыми по делу о хулиганстве, поместили в изолятор временного содержания.

    «Хоккейный клуб «Челны» пожизненно запретил посещать все домашние матчи футболистам «Зенита» и «Краснодара» Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в связи с их омерзительным поведением, вызвавший огромный резонанс, а также наложил круглосуточный запрет в буфет Ледового дворца в Набережных Челнах. 

    Мы не можем мириться с таким поведением. На амнистию они могут рассчитывать только в том случае, если ХК «Челны» будет выступать в КХЛ», – говорится в сообщении клуба.

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