Кокорин и Мамаев признали вину и заявили, что очень расстроены ситуацией

Стали известны подробности допроса форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Как сообщает телеграм-канал Mash, они признали свою вину и в нападении на водителя, и в драке с чиновниками. Футболисты заявили, что расстроены ситуацией, а в полицию не приходили, потому что были в замешательстве и не знали, как им поступить.

Напомним, что сегодня Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов и поместили в изолятор временного содержания.

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