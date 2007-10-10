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    Кокорин и Мамаев признали вину и заявили, что очень расстроены ситуацией

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Стали известны подробности допроса форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Как сообщает телеграм-канал Mash, они признали свою вину и в нападении на водителя, и в драке с чиновниками. Футболисты заявили, что расстроены ситуацией, а в полицию не приходили, потому что были в замешательстве и не знали, как им поступить.

    Напомним, что сегодня Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов и поместили в изолятор временного содержания.

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