Полиция завела уголовное дело по факту избиения Кокориным и Мамаевым водителя ведущей «Первого канала»

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила об открытии уголовного дела по факту избиения гражданина Беларуси нападающим Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

За 2 часа до инцидента с избиением чиновников в кафе игроки побили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. У Виктора Соловьева сотрясение мозга и черепно-мозговая травма, он находится в реанимации.

Об уголовном деле рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.

«В дежурную часть отдела МВД России по Пресненскому району поступило заявление от 36-летней женщины, проживающей в Подмосковье.

Она пояснила, что на пересечении улиц 2-я Брестская и Большая Садовая несколько неизвестных разбили стекло и повредили заднюю дверь принадлежащего ей автомобиля «Мерседес», а также нанесли телесные повреждения водителю автомобиля.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что несколько молодых людей после дорожного конфликта причинили телесные повреждения 33-мужчине, который нарядом скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту столичной полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщил Титов.

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