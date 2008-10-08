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    МВД проводит проверку по факту драки в московском кафе. Это конфликт Кокорина и Мамаева с чиновниками

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Футбол

    В Главном управлении МВД России по Москве сообщили о начале проверки по факту драки чиновника Минпромторга Дениса Пака с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.   

    «По факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, сотрудники полиции проводят проверку.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники инцидента», – сообщает пресс-служба ведомства. 

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