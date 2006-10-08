Геркус о судействе Матюнина: «Человек поплыл»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал судейство в матче 10-го тура РПЛ против (1:0).

«Судейство? А что судейство? Человек поплыл. Сложная игра. Комментировать судейство не хочу.

одержал очень важную победу. Вы видите, как мы играем и на каком месте мы находимся. Сегодня сработал наш трансфер. Еще и голы забивает. Все замечательно. Новые эмоции вдохнули в команду.

Конечно, можно сказать, что со всеми трансферами мы попали в точку. Это еще одно доказательство разным экспертам, которые пишут, кто взлетит, а кто нет. Специалистам.

Вернулся ли «Локомотив» в чемпионскую гонку? Мы выиграли один матч на эмоциях, вдесятером. Вернули себе уважение», – сказал Геркус.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

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