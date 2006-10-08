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    Геркус о судействе Матюнина: «Человек поплыл»

    Теги ЦСКА Локомотив судьи Алексей Матюнин Илья Геркус Чемпионат.com Футбол

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал судейство в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    «Судейство? А что судейство? Человек поплыл. Сложная игра. Комментировать судейство не хочу.

    «Локомотив» одержал очень важную победу. Вы видите, как мы играем и на каком месте мы находимся. Сегодня сработал наш трансфер. Еще и голы забивает. Все замечательно. Новые эмоции вдохнули в команду.

    Конечно, можно сказать, что со всеми трансферами мы попали в точку. Это еще одно доказательство разным экспертам, которые пишут, кто взлетит, а кто нет. Специалистам.

    Вернулся ли «Локомотив» в чемпионскую гонку? Мы выиграли один матч на эмоциях, вдесятером. Вернули себе уважение», – сказал Геркус.

    Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

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