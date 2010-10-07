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    Мануэл Фернандеш: «Возможно, в январе меня уже не будет в «Локомотиве»

    Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы судьи Мануэл Фернандеш Эдер Маседу Алексей Матюнин Футбол

    Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после победы над ЦСКА (1:0) прокомментировал свое будущее.

    – Видели ли вы момент с удалением Эдера? Вы согласны с решением арбитра?

    – Судья посчитал, что Эдер играл опасно. Но я считаю, что он не заслуживал желтой карточки. Это не удивительно, потому что судья принимал странные решения в пользу ЦСКА. Со стороны судьи было много ошибок. Игра такого уровня должна обслуживаться арбитром соответствующего уровня.

    – Вы чувствуете себя счастливым в «Локомотиве»? 

    – Я счастлив в «Локо». Моя задача – помогать изо всех сил добывать очки.

    – Что по поводу вашего будущего?

    – Пока мое будущее – «Локомотив». У меня есть действующий контракт с клубом до июня. Что случиться после, я не знаю. Возможно, в январе меня здесь уже не будет. Но я здесь – в любом случае буду показывать все, на что способен в чемпионате России и Лиге чемпионов. До декабря я точно здесь. 

    – Юрий Семин признался, что впечатлен вашей игрой.

    – Я стараюсь оставаться профессионалом, учиться и становиться лучше. Что бы не случилось, я должен уважать своих партнеров, тренеров и руководство команды, – сказал Фернандеш.

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