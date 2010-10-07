Мануэл Фернандеш: «Возможно, в январе меня уже не будет в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после победы над ЦСКА (1:0) прокомментировал свое будущее.

– Видели ли вы момент с удалением Эдера? Вы согласны с решением арбитра?

– Судья посчитал, что Эдер играл опасно. Но я считаю, что он не заслуживал желтой карточки. Это не удивительно, потому что судья принимал странные решения в пользу ЦСКА. Со стороны судьи было много ошибок. Игра такого уровня должна обслуживаться арбитром соответствующего уровня.

– Вы чувствуете себя счастливым в «Локомотиве»?

– Я счастлив в «Локо». Моя задача – помогать изо всех сил добывать очки.

– Что по поводу вашего будущего?

– Пока мое будущее – «Локомотив». У меня есть действующий контракт с клубом до июня. Что случиться после, я не знаю. Возможно, в январе меня здесь уже не будет. Но я здесь – в любом случае буду показывать все, на что способен в чемпионате России и Лиге чемпионов. До декабря я точно здесь.

– Юрий Семин признался, что впечатлен вашей игрой.

– Я стараюсь оставаться профессионалом, учиться и становиться лучше. Что бы не случилось, я должен уважать своих партнеров, тренеров и руководство команды, – сказал Фернандеш.

Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!