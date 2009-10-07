Юрий Семин: «Если карточку Эдера не отменят, Чорлука будет нападающим»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался на тему судейства после матча 10-го тура РПЛ против (1:0).

– Нас очень много критиковали в последнее время. Зачастую справедливо. ЦСКА, наоборот, хвалили. Так что мы подошли в разном настроении. Благодарен ребятам за самоотдачу, за игру, которую они показали.

Судья совершил много ошибок – незасчитанный гол, необъективное удаление, неудаление Облякова в моменте рядом со мной, когда помощник подсказал судье по рации, что фол заслуживает карточки. Тем не менее мы из этой ситуации выбрались и двигаемся вперед.

– Четвертая красная карточка в сезоне. Можете это объяснить?

– Эдер даже не дотронулся до игрока ЦСКА. Посмотрите видеопросмотр. Почему не сделаем, как в Европе? Судья бы отошел, посмотрел 30 секунд – и я сейчас говорил бы об игре, а не о судействе.

– Как решите проблему в атаке в следующей игре?

– У нас и сейчас проблемы с составом. Нет Фарфана, Рыбуса, Смолова. Как решать? Может, обратимся в комитет по этике – может, они отменят эту карточку Эдера? Как думаете? Должна же быть объективность. Если нет, Чорлука будет нападающим. Видели, как он пяткой сыграл.

– Поздравили Хеведеса?

– Поздравил команду с тем, что вдесятером пошли в атаку. Значит, есть уверенность, характер. Мы и раньше неплохо играли кусками, а сейчас выдали два хороших тайма. Так что живой еще, – сказал Семин.

Игру обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Матюниным.

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