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    Юрий Семин: «Если карточку Эдера не отменят, Чорлука будет нападающим»

    Теги ЦСКА Локомотив Юрий Семин дисквалификации судьи Ведран Чорлука Эдер Маседу Алексей Матюнин Матч ТВ Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался на тему судейства после матча 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0). 

    – Нас очень много критиковали в последнее время. Зачастую справедливо. ЦСКА, наоборот, хвалили. Так что мы подошли в разном настроении. Благодарен ребятам за самоотдачу, за игру, которую они показали.

    Судья совершил много ошибок – незасчитанный гол, необъективное удаление, неудаление Облякова в моменте рядом со мной, когда помощник подсказал судье по рации, что фол заслуживает карточки. Тем не менее мы из этой ситуации выбрались и двигаемся вперед.

    – Четвертая красная карточка в сезоне. Можете это объяснить?

    – Эдер даже не дотронулся до игрока ЦСКА. Посмотрите видеопросмотр. Почему не сделаем, как в Европе? Судья бы отошел, посмотрел 30 секунд – и я сейчас говорил бы об игре, а не о судействе.

    – Как решите проблему в атаке в следующей игре?

    – У нас и сейчас проблемы с составом. Нет Фарфана, Рыбуса, Смолова. Как решать? Может, обратимся в комитет по этике – может, они отменят эту карточку Эдера? Как думаете? Должна же быть объективность. Если нет, Чорлука будет нападающим. Видели, как он пяткой сыграл.

    – Поздравили Хеведеса?

    – Поздравил команду с тем, что вдесятером пошли в атаку. Значит, есть уверенность, характер. Мы и раньше неплохо играли кусками, а сейчас выдали два хороших тайма. Так что «Локомотив» живой еще, – сказал Семин.

    Игру обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Матюниным.

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