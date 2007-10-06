Еременко и Роша полетели со «Спартаком» в Красноярск, Мельгарехо – нет

«Спартак» отправился в Красноярск на матч 10-го тура чемпионата России с «Енисеем».
В Сибирь полетели 23 футболиста.
Вратари: Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Николай Рассказов.
Полузащитники: Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
Отметим, что в составе нет полузащитника Лоренсо Мельгарехо, забившего гол в матче с «Вильярреалом» (3:3). Также в составе отсутствуют Денис Глушаков и Андрей Ещенко, переведенные в дубль.
Матч «Енисей» – «Спартак» пройдет завтра в Красноярске, начало – в 11:30 по московскому времени. Отметим, что хавбек Роман Еременко сможет впервые после двухлетней дисквалификации выйти на поле.