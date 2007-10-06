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    Еременко и Роша полетели со «Спартаком» в Красноярск, Мельгарехо – нет

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    «Спартак» отправился в Красноярск на матч 10-го тура чемпионата России с «Енисеем».

    В Сибирь полетели 23 футболиста.

    Вратари: Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо,  Софьян Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

    Отметим, что в составе нет полузащитника Лоренсо Мельгарехо, забившего гол в матче с «Вильярреалом» (3:3). Также в составе отсутствуют Денис Глушаков и Андрей Ещенко, переведенные в дубль.

    Матч «Енисей» – «Спартак» пройдет завтра в Красноярске, начало – в 11:30 по московскому времени. Отметим, что хавбек Роман Еременко сможет впервые после двухлетней дисквалификации выйти на поле.

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