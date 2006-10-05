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    Федун о вере в Карреру: «Не хочу больше ни в кого верить. Хочу видеть результат»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Вильярреал Лига Европы судьи Даниэль Зиберт Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

    Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча Лиги Европы с «Вильярреалом» (3:3).

    – Игра хорошая. Пожалуй, единственная игра в сезоне, которая понравилась. А результат, да, не очень хороший.

    – Что это было на последней минуте?

    – Невезение. Футбол – это всегда большой элемент удачи. Но судья [немец Даниэль Зиберт] не засчитал чистый гол.

    – В Карреру верим?

    – Не хочу больше ни в кого верить – хочу видеть итоговый спортивный результат, – сказал Федун.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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