Федун о вере в Карреру: «Не хочу больше ни в кого верить. Хочу видеть результат»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча с «Вильярреалом» (3:3).

– Игра хорошая. Пожалуй, единственная игра в сезоне, которая понравилась. А результат, да, не очень хороший.

– Что это было на последней минуте?

– Невезение. Футбол – это всегда большой элемент удачи. Но судья [немец Даниэль Зиберт] не засчитал чистый гол.

– В Карреру верим?

– Не хочу больше ни в кого верить – хочу видеть итоговый спортивный результат, – сказал Федун.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.