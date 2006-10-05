Федун о вере в Карреру: «Не хочу больше ни в кого верить. Хочу видеть результат»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча Лиги Европы с «Вильярреалом» (3:3).
– Игра хорошая. Пожалуй, единственная игра в сезоне, которая понравилась. А результат, да, не очень хороший.
– Что это было на последней минуте?
– Невезение. Футбол – это всегда большой элемент удачи. Но судья [немец Даниэль Зиберт] не засчитал чистый гол.
– В Карреру верим?
– Не хочу больше ни в кого верить – хочу видеть итоговый спортивный результат, – сказал Федун.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.