«Спартак» не выиграл ни одного из четырех матчей в еврокубках в этом сезоне

«Вильярреал» ушел от поражения благодаря реализованному пенальти на 96-й минуте матча 2-го тура группового этапа со «Спартаком» (3:3).

Московский клуб не выиграл ни одного из четырех матчей в еврокубках в этом сезоне. На данный момент в активе красно-белых две ничьих и два поражения.

После двух туров Лиги Европы набрал 1 очко и занимает последнее место в группе G.

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