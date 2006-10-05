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    «Спартак» не выиграл ни одного из четырех матчей в еврокубках в этом сезоне

    Теги Спартак премьер-лига Россия Вильярреал примера Испания Лига Европы Футбол

    «Вильярреал» ушел от поражения благодаря реализованному пенальти на 96-й минуте матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (3:3). 

    Московский клуб не выиграл ни одного из четырех матчей в еврокубках в этом сезоне. На данный момент в активе красно-белых две ничьих и два поражения. 

    После двух туров Лиги Европы «Спартак» набрал 1 очко и занимает последнее место в группе G.

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