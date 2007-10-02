«Матч ТВ» покажет игры ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» и «Зенита» в ЛЧ и ЛЕ. «Матч Премьер» покажет «Краснодар»

«Матч ТВ» покажет игры всех российских клубов в еврокубках на этой неделе, кроме , на общедоступном канале.

Во вторник пройдет трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – , в среду – «Локомотив» – «Шальке».

В четверг «Матч ТВ» покажет игры 2-го тура группового этапа «Зенит» – «Славия» и «Спартак» – «Вильярреал».

Игра против «Севильи» будет показана на канале «Матч Премьер».

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