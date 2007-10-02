«Матч ТВ» покажет игры ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» и «Зенита» в ЛЧ и ЛЕ. «Матч Премьер» покажет «Краснодар»

«Матч ТВ» покажет игры всех российских клубов в еврокубках на этой неделе, кроме «Краснодара», на общедоступном канале.
Во вторник пройдет трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал», в среду – «Локомотив» – «Шальке».
В четверг «Матч ТВ» покажет игры 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Славия» и «Спартак» – «Вильярреал».
Игра «Краснодара» против «Севильи» будет показана на канале «Матч Премьер».
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