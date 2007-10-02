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    «Матч ТВ» покажет игры ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» и «Зенита» в ЛЧ и ЛЕ. «Матч Премьер» покажет «Краснодар»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Шальке Реал Мадрид Севилья Вильярреал Славия Прага Лига чемпионов Лига Европы телевидение Краснодар Матч ТВ Футбол

    «Матч ТВ» покажет игры всех российских клубов в еврокубках на этой неделе, кроме «Краснодара», на общедоступном канале.

    Во вторник пройдет трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал», в среду – «Локомотив» – «Шальке».

    В четверг «Матч ТВ» покажет игры 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Славия» и «Спартак» – «Вильярреал».

    Игра «Краснодара» против «Севильи» будет показана на канале «Матч Премьер».

    Все самые последние новости РПЛ, Лиги чемпионов, Лиги наций и других турниров – в канале sports.ru на Яндекс.Дзене.

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