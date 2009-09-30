Лионель Месси: «Барселона» должна гораздо лучше играть в обороне. Нам забивают с первой же попытки»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал ничейный исход матча 7-го тура примеры против «Атлетика» (1:1).

«Мы не обеспокоены, потому что сезон длинный, он только начался. Однако мы раздражены последними результатами и не ожидали подобного.

В матче с мы здорово играли в первом тайме, но проиграли. Сегодня мы создали достаточно моментов для победы, но не смогли добиться ее.

Понимаем, что должны гораздо лучше играть в обороне. В прошлом сезоне мы пропускали очень редко, но сейчас соперники забивают нам с первой же попытки. Мы не можем себе позволить пропускать в каждом матче.

Нужно прибавлять и надежнее действовать в обороне, это самое главное», – сказал Месси.

В трех последних матчах примеры набрала всего 2 очка.