Лионель Месси: «Барселона» должна гораздо лучше играть в обороне. Нам забивают с первой же попытки»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал ничейный исход матча 7-го тура примеры против «Атлетика» (1:1).
«Мы не обеспокоены, потому что сезон длинный, он только начался. Однако мы раздражены последними результатами и не ожидали подобного.
В матче с «Леганесом» мы здорово играли в первом тайме, но проиграли. Сегодня мы создали достаточно моментов для победы, но не смогли добиться ее.
Понимаем, что должны гораздо лучше играть в обороне. В прошлом сезоне мы пропускали очень редко, но сейчас соперники забивают нам с первой же попытки. Мы не можем себе позволить пропускать в каждом матче.
Нужно прибавлять и надежнее действовать в обороне, это самое главное», – сказал Месси.
В трех последних матчах примеры «Барселона» набрала всего 2 очка.