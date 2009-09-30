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    Лионель Месси: «Барселона» должна гораздо лучше играть в обороне. Нам забивают с первой же попытки»

    Теги Барселона Атлетик Лионель Месси примера Испания Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал ничейный исход матча 7-го тура примеры против «Атлетика» (1:1).

    «Мы не обеспокоены, потому что сезон длинный, он только начался. Однако мы раздражены последними результатами и не ожидали подобного.

    В матче с «Леганесом» мы здорово играли в первом тайме, но проиграли. Сегодня мы создали достаточно моментов для победы, но не смогли добиться ее.

    Понимаем, что должны гораздо лучше играть в обороне. В прошлом сезоне мы пропускали очень редко, но сейчас соперники забивают нам с первой же попытки. Мы не можем себе позволить пропускать в каждом матче.

    Нужно прибавлять и надежнее действовать в обороне, это самое главное», – сказал Месси.

    В трех последних матчах примеры «Барселона» набрала всего 2 очка.

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