Суарес о ничьей с «Атлетиком»: «Мы не должны зависеть только от Месси»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал ничью в матче 7-го тура примеры с «Атлетиком» (1:1).
«Мы сделали все возможное, чтобы выиграть этот матч.
Мы не должны зависеть только от Месси. Мы должны были выигрывать до того момента, как он вышел на замену.
Тем не менее Месси – лучший игрок в мире. Не стоит забывать забывать, что он есть в команде, и мы нуждаемся в нем.
Существует некоторая обеспокоенность по поводу недавних результатов, но в любом случае нам нужно перевести дыхание и исправлять ошибки, ведь мы профессионалы, – отметил Суарес.