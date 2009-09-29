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    Суарес о ничьей с «Атлетиком»: «Мы не должны зависеть только от Месси»

    Теги Барселона Атлетик Лионель Месси примера Испания Луис Суарес Футбол

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал ничью в матче 7-го тура примеры с «Атлетиком» (1:1).

    «Мы сделали все возможное, чтобы выиграть этот матч.

    Мы не должны зависеть только от Месси. Мы должны были выигрывать до того момента, как он вышел на замену.

    Тем не менее Месси – лучший игрок в мире. Не стоит забывать забывать, что он есть в команде, и мы нуждаемся в нем.

    Существует некоторая обеспокоенность по поводу недавних результатов, но в любом случае нам нужно перевести дыхание и исправлять ошибки, ведь мы профессионалы, – отметил Суарес.

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