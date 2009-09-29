Суарес о ничьей с «Атлетиком»: «Мы не должны зависеть только от Месси»

Форвард «Барселоны» прокомментировал ничью в матче 7-го тура примеры с (1:1).

«Мы сделали все возможное, чтобы выиграть этот матч.

Мы не должны зависеть только от Месси. Мы должны были выигрывать до того момента, как он вышел на замену.

Тем не менее Месси – лучший игрок в мире. Не стоит забывать забывать, что он есть в команде, и мы нуждаемся в нем.

Существует некоторая обеспокоенность по поводу недавних результатов, но в любом случае нам нужно перевести дыхание и исправлять ошибки, ведь мы профессионалы, – отметил Суарес.