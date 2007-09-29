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    Вальверде об отсутствии Месси в старте: «Мы бы не говорили об этом, если бы «Барселона» выиграла 2:1»

    Теги Барселона Атлетик Лионель Месси Эрнесто Вальверде примера Испания Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью в матче 7-го тура примеры с «Атлетиком» (1:1).

    О матче

    «2 очка из 9 возможных – негативный результат. Мы хотели набрать максимум пунктов за эту неделю.

    Безусловно, есть вещи, в которых мы должны прибавлять в обороне и работать над нашими действиями в атаке, особенно в первом тайме.

    Проблема во всей этой отрицательной динамике – это шум, который не позволяет реально смотреть на вещи.

    Когда вы в такой ситуации, проблемой является шум, который существует извне и не позволяет видеть реальность. Нужно бороться с этим, не обращать внимания, противостоять этому и продолжать.

    Наши предстоящие матчи очень важны. Если мы обыграем «Тоттенхэм», это станет большим шагом вперед. Теперь у нас есть шанс изменить ситуацию.

    В последнее время мы пропускаем некоторые нелепые цели, но это футбол.

    Вся команда чувствует ответственность, в этом нет никаких сомнений.

    В моей карьере были тяжелые времена, поражение – всегда проблема, но это также шанс переосмыслить то, что вы делаете. Это трудная неделя, и нам пришлось столкнуться с этим.

    О Месси

    «Это моя ответственность. У нас 4 игра за 10 дней, отдых был полезен для него.

    Мы бы не говорили об этом, если бы «Барселона» выиграла 2:1, вместо этого вы бы похвалили меня за это решение».

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