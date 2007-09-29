Вальверде об отсутствии Месси в старте: «Мы бы не говорили об этом, если бы «Барселона» выиграла 2:1»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью в матче 7-го тура примеры с «Атлетиком» (1:1).

О матче

«2 очка из 9 возможных – негативный результат. Мы хотели набрать максимум пунктов за эту неделю.

Безусловно, есть вещи, в которых мы должны прибавлять в обороне и работать над нашими действиями в атаке, особенно в первом тайме.

Проблема во всей этой отрицательной динамике – это шум, который не позволяет реально смотреть на вещи.

Когда вы в такой ситуации, проблемой является шум, который существует извне и не позволяет видеть реальность. Нужно бороться с этим, не обращать внимания, противостоять этому и продолжать.

Наши предстоящие матчи очень важны. Если мы обыграем «Тоттенхэм», это станет большим шагом вперед. Теперь у нас есть шанс изменить ситуацию.

В последнее время мы пропускаем некоторые нелепые цели, но это футбол.

Вся команда чувствует ответственность, в этом нет никаких сомнений.

В моей карьере были тяжелые времена, поражение – всегда проблема, но это также шанс переосмыслить то, что вы делаете. Это трудная неделя, и нам пришлось столкнуться с этим.

О Месси

«Это моя ответственность. У нас 4 игра за 10 дней, отдых был полезен для него.

Мы бы не говорили об этом, если бы «Барселона» выиграла 2:1, вместо этого вы бы похвалили меня за это решение».