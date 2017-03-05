Усманов, Абрамович, Галицкий и Федун попали в топ-500 богатейших людей мира

Агентство Bloomberg опубликовало обновленный рейтинг 500 миллиардеров мира.

В список включены несколько российских бизнесменов, связанных с футболом.

Акционер лондонского Алишер Усманов занимает 70-е место. Его состояние оценивается в 13,9 миллиарда долларов.

Владелец Роман Абрамович располагается на 118-м месте (10,7 млрд), владельца Дмитрия Рыболовлева поставили на 129-е место (9,52 млрд).

198-е место занимает 49-летний владелец Сергей Галицкий. Его состояние оценили в 6,98 миллиарда.

Бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов располагается на 320-м месте (5,01, млрд), а нынешний хозяин Леонид Федун – на 366-м (4,63 млрд).

Рейтинг зарплат российского футбола: исследование Sports.ru