Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Усманов, Абрамович, Галицкий и Федун попали в топ-500 богатейших людей мира

    Теги Спартак Монако Леонид Федун Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Роман Абрамович лига 1 Франция Арсенал бизнес Анжи Алишер Усманов Сулейман Керимов Краснодар Сергей Галицкий Дмитрий Рыболовлев

    Агентство Bloomberg опубликовало обновленный рейтинг 500 миллиардеров мира.

    В список включены несколько российских бизнесменов, связанных с футболом.

    Акционер лондонского «Арсенала» Алишер Усманов занимает 70-е место. Его состояние оценивается в 13,9 миллиарда долларов.

    Владелец «Челси» Роман Абрамович располагается на 118-м месте (10,7 млрд), владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева поставили на 129-е место (9,52 млрд).

    198-е место занимает 49-летний владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Его состояние оценили в 6,98 миллиарда.

    Бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов располагается на 320-м месте (5,01, млрд), а нынешний хозяин «Спартака» Леонид Федун – на 366-м (4,63 млрд).

    Рейтинг зарплат российского футбола: исследование Sports.ru

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться