Головин переходит в «Монако». Главное по теме

22-летний хавбек ЦСКА Александр Головин, разгонявший игру сборной России на ЧМ-2018, решил перейти в «Монако». Что об этом надо знать?

1. Трансфер уже согласован и подтвержден. ЦСКА получит 30 миллионов евро. Контракт Головина с «Монако» рассчитан на 5 лет.

2. Трансфер будет окончательно оформлен, когда россиянин пройдет медосмотр в «Монако». Это должно произойти в четверг, 26 июля, уже сегодня.

3. Головин станет самым дорогим российским игроком. Рекорд Жиркова будет побит. Трансфер Головина – третий по цене переход из РПЛ в другую лигу. Только за Хамеса и Фалькао «Монако» платил больше, чем за Головина.

4. Россиянин будет получать 2 млн евро в год в «Монако».

5. Вице-президент «Монако» Васильев ждет, что в первом сезоне хавбек будет адаптироваться к более агрессивной лиге. По словам функционера, игроку не стоило переходить в «Челси». У «синих» перегружена полузащита.

6. Помимо «Челси» и «Монако», на футболиста претендовали «Эвертон» и «Ювентус». Туринский клуб в мае считал переход Александра решенным делом.

7. В Головина верит Газзаев. А вот Генич не верит. По словам комментатора, парень может быстро зачахнуть на Лазурном берегу.

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