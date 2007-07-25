Вице-президент «Монако»: «Головин принял верное решение. В первом сезоне он будет адаптироваться к более агрессивной лиге»

Вице-президент Вадим Васильев подтвердил трансфер полузащитника ЦСКА Александра Головина.

«Сложная история, все стало понятно только вчера. Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение. Достаточно посмотреть, кто заиграл или кто перешел в топ-клубы из «Монако» – Мбаппе, , Лемар и другие ребята.

Насколько я понимаю, наиболее реальными вариантами были и «Ювентус». Мне даже говорили, что «Ювентус» уже закрыл сделку. Завтра Головин прилетает на медосмотр в Монако.

Надо дать ему чуть-чуть отдохнуть. Было психологическое напряжение. Первый трансфер в жизни психологически выматывает. Я это понимаю. Надо дать время восстановиться.

Хотел бы сказать болельщикам, что не надо ждать слишком много сразу. Первый сезон будет переходным, адаптационным к новому, более агрессивному и интенсивному чемпионату. Плюс язык, страна. Давайте наберемся терпения. В следующем году можно будет судить.

В детали разговора с Гинером вдаваться не буду. Мы постарались сделать лучшее предложение для ЦСКА. Мы показали, что реально заинтересованы в успехе Саши. Это будет общий успех», – заявил Васильев.

Головин выбрал «Монако», завтра медосмотр. ЦСКА получит 30 млн евро