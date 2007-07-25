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    Константин Генич: «Мне кажется, Головин быстро зачахнет в «Монако». Не удивлюсь, если через год он вернется»

    Теги ЦСКА Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Константин Генич Александр Головин Футбол

    Журналист Константин Генич прокомментировал переход Александра Головина в «Монако».

    «ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться.

    Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернется обратно. По характеру ему там будет непросто, только допускаю», – написал Генич в твиттере.

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