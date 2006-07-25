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    Головин станет самым дорогим российским игроком

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Штутгарт Монако Роман Павлюченко Юрий Жирков Павел Погребняк Андрей Аршавин Динияр Билялетдинов Марат Измайлов Челси Спортинг Эвертон премьер-лига Россия Александр Кержаков Арсенал трансферы бизнес РПЛ Тоттенхэм Дмитрий Аленичев Александр Головин Футбол

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин уже завтра станет игроком «Монако».

    Сумма трансфера, как сообщал «Спорт-Экспресс», составит 30 миллионов евро. Трансфер Головина станет самым дорогим для российских игроков.

    Самые дорогие трансферы российских игроков из РПЛ в Европу:

    Марат Измайлов (2008) – из «Локомотива» в «Спортинг» за 4,5 млн евро

    Павел Погребняк (2009) – из «Зенита» в «Штутгарт» за 4,8 млн

    Александр Кержаков (2006) – из «Зенита» в «Севилью» за 5 млн

    Дмитрий Аленичев (1998) – из «Спартака» в «Рому» за 7 млн

    Динияр Билялетдинов (2009) – из «Локомотива» в «Эвертон» за 10 млн

    Андрей Аршавин (2009) – из «Зенита» в «Арсенал» за 16,5 млн

    Роман Павлюченко (2008) – из «Спартака» в «Тоттенхэм» за 17,4 млн

    Юрий Жирков (2009) – из ЦСКА в «Челси» за 21 млн

    Александр Головин (2018) – из ЦСКА в «Монако» за 30 млн

    Примечание: суммы указаны согласно сайту Transfermarkt.de.

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    Головин – в «Монако». Хороший ход?

    89 голосов
    • Да, будет играть и расти
      92%
    • Нет, в "Челси" было бы круче
      4%
    • Нет, надо было в "Ювентус"
      4%

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