Головин станет самым дорогим российским игроком

Полузащитник ЦСКА Александр Головин уже завтра станет игроком .

Сумма трансфера, как сообщал «Спорт-Экспресс», составит 30 миллионов евро. Трансфер Головина станет самым дорогим для российских игроков.

Самые дорогие трансферы российских игроков из РПЛ в Европу:

Марат Измайлов (2008) – из в «Спортинг» за 4,5 млн евро

Павел Погребняк (2009) – из в «Штутгарт» за 4,8 млн

Александр Кержаков (2006) – из «Зенита» в «Севилью» за 5 млн

Дмитрий Аленичев (1998) – из в «Рому» за 7 млн

Динияр Билялетдинов (2009) – из «Локомотива» в за 10 млн

Андрей Аршавин (2009) – из «Зенита» в за 16,5 млн

Роман Павлюченко (2008) – из «Спартака» в за 17,4 млн

Юрий Жирков (2009) – из ЦСКА в за 21 млн

Александр Головин (2018) – из ЦСКА в «Монако» за 30 млн

Примечание: суммы указаны согласно сайту Transfermarkt.de.