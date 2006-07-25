Головин станет самым дорогим российским игроком

Полузащитник ЦСКА Александр Головин уже завтра станет игроком «Монако».
Сумма трансфера, как сообщал «Спорт-Экспресс», составит 30 миллионов евро. Трансфер Головина станет самым дорогим для российских игроков.
Самые дорогие трансферы российских игроков из РПЛ в Европу:
Марат Измайлов (2008) – из «Локомотива» в «Спортинг» за 4,5 млн евро
Павел Погребняк (2009) – из «Зенита» в «Штутгарт» за 4,8 млн
Александр Кержаков (2006) – из «Зенита» в «Севилью» за 5 млн
Дмитрий Аленичев (1998) – из «Спартака» в «Рому» за 7 млн
Динияр Билялетдинов (2009) – из «Локомотива» в «Эвертон» за 10 млн
Андрей Аршавин (2009) – из «Зенита» в «Арсенал» за 16,5 млн
Роман Павлюченко (2008) – из «Спартака» в «Тоттенхэм» за 17,4 млн
Юрий Жирков (2009) – из ЦСКА в «Челси» за 21 млн
Александр Головин (2018) – из ЦСКА в «Монако» за 30 млн
Примечание: суммы указаны согласно сайту Transfermarkt.de.