Головин выбрал «Монако», завтра медосмотр. ЦСКА получит 30 млн евро

Полузащитник ЦСКА Александр Головин продолжит карьеру в .

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, игрок и московский клуб приняли решение в пользу команды из лиги 1. убедил Головина в личных переговорах. Представители клуба гарантировали ему место в основе и возможности для прогресса.

Сам игрок ранее считал для себя приоритетным вариант с и английской премьер-лигой и именно поэтому отклонил предложение « .

Завтра в первой половине для стороны заключат соглашение о трансфере, и Головин вылетит в Монако.

По данным «Спорт-Экспресса», ЦСКА получит за футболиста 30 миллионов евро. Сам Головин заключит с «Монако» контракт сроком на 5 лет.

Переход Головина в «Челси» – это правильно. Он очень нравится Сарри