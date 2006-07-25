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    Головин выбрал «Монако», завтра медосмотр. ЦСКА получит 30 млн евро

    Теги ЦСКА Монако Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Нобель Арустамян Александр Головин Футбол

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин продолжит карьеру в «Монако».

    По информации журналиста Нобеля Арустамяна, игрок и московский клуб приняли решение в пользу команды из лиги 1. «Монако» убедил Головина в личных переговорах. Представители клуба гарантировали ему место в основе и возможности для прогресса.

    Сам игрок ранее считал для себя приоритетным вариант с «Челси» и английской премьер-лигой и именно поэтому отклонил предложение «Ювентуса».

    Завтра в первой половине для стороны заключат соглашение о трансфере, и Головин вылетит в Монако.

    По данным «Спорт-Экспресса», ЦСКА получит за футболиста 30 миллионов евро. Сам Головин заключит с «Монако» контракт сроком на 5 лет.

    Переход Головина в «Челси» – это правильно. Он очень нравится Сарри

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