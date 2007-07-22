«Челси» работает над трансфером Марсьяля, считая его заменой Азару

«Челси» всерьез заинтересован в нападающем Антони Марсьяле.

«Синие» ведут работу над трансфером француза. рассматривает 22-летнего футболиста как потенциальную замену атакующему полузащитнику , который может сменить клуб в это межсезонье и перейти в «Реал».

Марсьяль несколько месяцев назад отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о новом контракте. В футболисте также заинтересована .

«Манчестер Юнайтед» оценивает возможный трансфер нападающего в 100 миллионов евро. Ни «Бавария», ни «Челси» не готовы так много платить за футболиста.

Действующий контракт француза рассчитан до лета 2019 года. За «Манчестер Юнайтед» закреплено право продлить соглашение еще на сезон.