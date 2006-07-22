«МЮ» не намерен продавать Марсьяля этим летом

не собирается расставаться с форвардом Антони Марсьялем в это межсезонье.

Сам 22-летний француз, по словам его агента, планирует сменить клуб из-за дефицита игровой практики. Но «МЮ» не намерен продавать Марсьяля нынешним летом, несмотря на интерес к нападающему со стороны «ПСЖ», «Баварии» и «Ювентуса».

Контракт Марсьяля с «МЮ» рассчитан до июня 2019 года, но клуб может активировать опцию продления договора до 2020 года.

В январе переговоры Марсьяля с «МЮ» о новом 5-летнем контракте приостановились после того, как на «Олд Траффорд» перебрался полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес. Кроме того, Марсьяль отложил планы по покупке дома в Манчестере.