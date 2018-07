В Париже произошли беспорядки после победы сборной Франции на ЧМ-2018

В Париже произошли беспорядки.

Сборная Франции сегодня выиграла , победив в финале команду Хорватии (4:2). Множество людей собралось на Елисейских полях – центральной улице Парижа.

Полиция и другие чрезвычайные ведомства были вынуждены вмешаться, поскольку магазины на Елисейских полях подверглись грабежу. Некоторые люди вступили в столкновения с силовиками.

На записях, сделанных на месте событий, видны не только люди с флагами Франции, но и, например, человек с флагом Туниса.

Very unfortunately, the pillaging of shops around the Champs-Elysées has led to riot police intervening. The greatest tragedy when a small number detract from something so beautiful such as the events of today. pic.twitter.com/eCmEcq0pZI